Son Dakika Haberleri: Başkan Bahar'dan Emekçi Kadınlara Karanfil

Başkan Bahar'dan Emekçi Kadınlara Karanfil

1 saat önce

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Bölge firmalarında çalışan kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, çiçeklerle kutladı.

Başkan Bahar'dan Emekçi Kadınlara Karanfil, System.String[]
Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Bölge firmalarında çalışan kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, çiçeklerle kutladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Bölgede çalışan yaklaşık 4 bin kadının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, kırmızı karanfil göndererek kutladı. Bölge Müdürlüğü, Fasdat Gıda Dağıtım San. ve Tic. AŞ, PSL Elektronik San. ve Tic. AŞ. firmalarında çalışan kadınlara karanfilleri kendi elleriyle takdim eden Bahar'a, Denetim Kurulu Üyesi Fatin Tapcı ve Bölge Müdürü İlhan Metin eşlik etti.

"Gördüğünüz her şey onların eseri"

Kadınların, medeniyet seviyemizin yükselmesinde çok önemli bir rolü olduğuna vurgu yapan Başkan Ali Bahar, "Çağdaş medeniyet seviyesinin yakalanmasında kadınlarımızın rolü ve emeği çok büyüktür. Kadınlarımızın önlerindeki engeller kaldırıldığında neler yapabildikleri ortadadır. Daha hızlı büyümemiz ve gelişmemiz için kadınlarımızın iş dünyasına sağlayacağı katkıya ihtiyacımız var. Toplumumuzun kalkınabilmesi ve ilerleyebilmesi için onların hünerli ellerine ihtiyacımız var. Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Geleceği şekillendirecek olanlar da kadınlarımızdır. Kadınlarımız ne kadar güçlenir, iş dünyasının, sosyal ve kültürel hayatın içinde ne kadar çok yer alırsa, o kadar güçlü bir Türkiye'ye ve geleceğe sahip oluruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:38 Kaynak: İHA

Ali Bahar, Antalya, Emekçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza Yapan Otobüste Dehşet Anları! Sürücü Koltuktan Fırlayıp Yola Düştü Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi

AK Partili Başkan Menderes Türel'in Eşi Ebru Türel, Ölümden Döndü Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:21:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bahar'dan Emekçi Kadınlara Karanfil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]