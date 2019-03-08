Başkan Bahar'dan Emekçi Kadınlara Karanfil

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Bölge firmalarında çalışan kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, çiçeklerle kutladı.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Bölge firmalarında çalışan kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, çiçeklerle kutladı.



Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Bölgede çalışan yaklaşık 4 bin kadının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, kırmızı karanfil göndererek kutladı. Bölge Müdürlüğü, Fasdat Gıda Dağıtım San. ve Tic. AŞ, PSL Elektronik San. ve Tic. AŞ. firmalarında çalışan kadınlara karanfilleri kendi elleriyle takdim eden Bahar'a, Denetim Kurulu Üyesi Fatin Tapcı ve Bölge Müdürü İlhan Metin eşlik etti.



"Gördüğünüz her şey onların eseri"



Kadınların, medeniyet seviyemizin yükselmesinde çok önemli bir rolü olduğuna vurgu yapan Başkan Ali Bahar, "Çağdaş medeniyet seviyesinin yakalanmasında kadınlarımızın rolü ve emeği çok büyüktür. Kadınlarımızın önlerindeki engeller kaldırıldığında neler yapabildikleri ortadadır. Daha hızlı büyümemiz ve gelişmemiz için kadınlarımızın iş dünyasına sağlayacağı katkıya ihtiyacımız var. Toplumumuzun kalkınabilmesi ve ilerleyebilmesi için onların hünerli ellerine ihtiyacımız var. Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Geleceği şekillendirecek olanlar da kadınlarımızdır. Kadınlarımız ne kadar güçlenir, iş dünyasının, sosyal ve kültürel hayatın içinde ne kadar çok yer alırsa, o kadar güçlü bir Türkiye'ye ve geleceğe sahip oluruz" dedi. - ANTALYA

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