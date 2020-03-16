Başkan Bahar: "Kredi Garanti Fonu acil ihtiyaç" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Bahar: 'Kredi Garanti Fonu acil ihtiyaç' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Bahar: "Kredi Garanti Fonu acil ihtiyaç"

6 saat önce

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Korona virüsün insan sağlığı kadar, ülke ekonomisi için de tehdit oluşturduğunu belirterek, tarım, turizm ve sanayi sektörleri ile tüm ihracatçıların aynı oranda, ivedilikle desteklenmesi çağrısında bulundu.

Başkan Bahar:

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Korona virüsün insan sağlığı kadar, ülke ekonomisi için de tehdit oluşturduğunu belirterek, tarım, turizm ve sanayi sektörleri ile tüm ihracatçıların aynı oranda, ivedilikle desteklenmesi çağrısında bulundu.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (salgın) ilan edilen Korona virüsün insan sağlığı kadar ülke ekonomisini de tehdit ettiğini belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Salgının sadece turizm sektörünü ya da konaklama tesislerini etkilediğini düşünmek, en fazla etkilenen sektör gibi bir ayrımda bulunmak ekonomimizde daha büyük sorunların yaşanmasına neden olabilir. Turizm sektörünün 50 farklı sektör ile ticari ilişki içinde olduğu, turizm tedarik zinciri içerisinde sanayi ve tarım sektörlerinin büyük bir hacme sahip olduğu unutulmamalıdır. Yaşanan her kriz ya da olumsuzluktan öncelikle ya da sadece turizm sektörünün etkilendiği düşüncesinden vazgeçmeliyiz. Daha öncekilerde de olduğu gibi koronavirüs salgını ile baş gösteren küresel kriz, turizm, tarım ve sanayi sektörleri ile birlikte tüm ihracatçıları aynı oranda etkilemektedir ve ekonomimizin tüm bu önemli aktörleri aynı oranda desteklenmelidir" dedi.


"KGF acil ihtiyaç"


Uzun süredir dile getirdikleri Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin, mevcut şartlar nedeniyle acil ihtiyaç haline dönüştüğünü ve hiç zaman kaybetmeden kullandırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Bahar, "Yaklaşık 150 ülke salgından etkilendi ve bu sayı her geçen gün artıyor. Panik yapmamalı ancak planlı ve tedbirli olmalıyız. Salgın nedeniyle turizm sezonunun başlangıcı Nisan ayı sonuna ötelendi. Otellerin birçoğu planlanandan daha geç bir tarihte ya da salgının seyrine göre belki de hiç açılmayacak. Tesislerin kapalı olması nedeniyle üreticide aşırı bir stok söz konusu. Aşırı stok ve belirsizlik üretimde frene basılmasına neden olacaktır. Böyle bir durum ağır enflasyonla birlikte, toplu işten çıkarmaları da beraberinde getirecektir. Üretimin durması demek ülkenin durması demektir. Böylesi bir tablonun oluşmaması için hem turizmciler hem de üreticiler aynı oranda desteklemeli, eylem planı ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bazı sektörlerde işten çıkarmaların başladığına dair duyumlar söz konusudur. Geç kalınması halinde telafisi güç, daha büyük sorunlar ile karşı karşıya kalınabilir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:48 Kaynak: İHA
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