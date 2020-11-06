Başkan Bahar: " Şirketlerimiz güçlü olursa pandemiyi fırsata çevirebiliriz" - Son Dakika

Başkan Bahar: " Şirketlerimiz güçlü olursa pandemiyi fırsata çevirebiliriz"

06.11.2020 10:33
Başkan Bahar:

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı konuk etti.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı konuk etti. Görüşmede firmaların, özellikle de sanayicilerin pandemi dönemi finansal talep, öneri ve beklentileri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ı ziyaret etti. Firmaların, özellikle de sanayicilerin pandemi dönemi finansal talep, öneri ve beklentilerini almak için iş dünyası temsilcileri ile birebir temasa geçtiklerini belirten Aydın'a ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Çakar, Antalya Kurumsal Şube Yöneticisi Demet Ahlatçı, Birinci Bölge Yöneticisi Şefik Diler, İkinci Bölge Yöneticisi Mehmet Afşin Köse eşlik etti.

"KGF kredileri revize edilmeli"

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda Antalya iş dünyasının öncelikli ihtiyaçları ile ilgili bilgi veren Başkan Bahar, Kredi Garanti Fonu Destekli işletme kredilerinin acil tedaviye ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. 6 ay ödemesiz 3 yıl vadeli kredilerin süresinin uzatılması gerektiğini belirten Bahar, söz konusu kredilerin en az 1 yıl ödemesiz olması gerektiğini ifade ederek, 6 aylık ödemesiz dönemin turizm sezonu bitmeden sona ermesinin neden olduğu zorluklara değindi. Bahar, düzenleme ve desteklerden yararlanacak firmalarda yüzde 50 ve daha fazla ciro kaybı şartı aranması halinde kaynakların en doğru şekilde kullanılmış olacağına da dikkat çekti.

"Pandemiyi fırsata çevirebiliriz"

Ziraat Bankası nezdinde tüm kamu bankası çalışanlarına teşekkür eden Başkan Bahar, bankacıların, sağlıkçılar kadar özveriyle çalıştıklarını, firmaların ağır kayıplar yaşamasına engel olacak pansumanın zamanında ve gerektiği gibi yapıldığını söyledi. Üreticilerin halen stok finansmanına ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Bahar, "Pandemiyi fırsata çevirebiliriz. Bunun için tek şart şirketlerimizin güçlü olmasıdır. Kısa vadeli destekler yerine en az önümüzdeki 2 yılı kapsayan, uzun vadeli plan ve destekler açıklanıp hayata geçirilir ise piyasa güven tazeler, geleceğe olan güven, şirketlerimizi gücüne güç katar" dedi. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın ev sahipliğine ve verdiği bilgilere teşekkür eden Hüseyin Aydın, firmaların daha güçlü olması için gereken desteği sağlamak için çalıştıklarını, başta Ziraat Bankası olmak üzere tüm banka ve personellerinin gösterdiği özveriyle ilgili iş dünyasında böylesi bir farkındalık ve memnuniyet olmasından mutlu olduklarını ifade etti. - ANTALYA

Başkan Bahar: Şirketlerimiz güçlü olursa pandemiyi fırsata çevirebiliriz

Ziraat Bankası, Hüseyin Aydın, Ali Bahar, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Bahar: ' Şirketlerimiz güçlü olursa pandemiyi fırsata çevirebiliriz' - Son Dakika Ekonomi


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