Başkan Bahçavan'dan Teşvik Müjdesi
41 dakika önce
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan Dursunbey OSB'nin 5. Bölge teşviklerinden yararlanacağı müjdesini verdi.
Dursunbey
Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
Dursunbey OSB
'nin 5. Bölge teşviklerinden yararlanacağı müjdesini verdi.
Seçim çalışmaları kapsamında kırsal mahallelerde ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti
Belediye Başkan adayı Ramazan Bahçavan OSB ile ilgili yeni bir müjdeyi daha paylaştı. 2015 yılından bu yana Dursunbey'de göç ve işsizliğe çare bulmak amacı ile Organize Sanayi Bölgesi
projesini hayata geçiren Başkan Bahçavan, yatırımcıya yüzde 100'lük arsa teşvikinin yanında yeni bir hamle ile bölge teşviklerinde de yatırımcıya cazip gelecek bir hamle yaptı.
Seçim çalışmaları kapsamında Aşağı Musalar mahallesinde vatandaşlara hitap eden Başkan Bahçavan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamda; "Biz bu memlekete aşığız. Evlatlarımız iş, aş, ekmek için başka memleketlere göç etmesin diye elimiz ile değil gövdemiz ile taşın altındayız. Müjdeler olsun ki Dursunbey'de OSB ile artık teşvik bölgesinde. Dursunbey 4. bölge teşvik bölgesinde olmasına rağman artık bir Kütahya
gibi, Tavşanlı
gibi 5. Bölgenin imkanlarından faydalanacak. Hükümetimizin Büyük önem verdiği OSB'miz de iş verene yüzde 100'lük hibe arsa ile inşallah çok yakın zamanda fabrikaların temelleri atılmaya başlayacak. Demiryolu lojistik hattımız ile de tüm Dünya'ya Dursunbey'den ihracat imkanı sağlanacak" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:47 Kaynak: İHA
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