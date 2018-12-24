Başkan Bahçeci, AK Parti Yöneticileriyle Buluştu

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir teşkilatı kurucuları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir teşkilatı kurucuları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçeci, partisinin Kırşehir teşkilatı kurucuları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle kent merkezindeki bir restoranda toplantı düzenleyerek, görüş ve önerilerini dinledi.



Belediye başkanı olarak, 'çat kapı' misali esnaf, ev ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Bahçeci, vatandaşlarla sıcak bir sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyaretlerle hem sofralarını hem de gönüllerine ulaştıklarını kaydetti.



Halkın başkanı olma prensibini hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu bildiren Bahçeci, şunları kaydetti:



"Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Gerek esnaf ziyaretlerimizde gerek ev ziyaretlerimizde vatandaşlarımız bizi samimiyetle karşılıyor. Halkın başkanı olmak en önemli hayalim ve hedefimdi. Bunu gerçekleştirdiğimi görmek beni hem gururlandırıyor hem de mutlu ediyor. Onlarla istişare ederek istek ve talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Sürekli iç içe olduğumuz için de sorunları ilk elden öğrenme fırsatımız oluyor. Hızlı ve verimli çalışmamızın anahtarı halkımızın istek ve beklentilerini karşılamamızdır. Arkadaşlarımızla birlikte esnaf ve mahalle gezilerimizi sürdürüyoruz. Bu geziler kapsamında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıp taleplerini aldıktan sonra bu taleplerini yerine getiriyoruz. Bizler gezdikçe vatandaşların sorunlarına hem ortak oluyoruz hem de çözüm buluyoruz."

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