Son Dakika Haberleri: Başkan Bahçeci'den Esnaf Ziyareti

Başkan Bahçeci'den Esnaf Ziyareti

47 dakika önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafla bir araya geldi.

Başkan Bahçeci'den Esnaf Ziyareti, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafla bir araya geldi..

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, Cacabey Meydanı ve çevresindeki esnafı ziyaret etti.

Meydanda vatandaşlarla da sohbet eden Bahçeci, her bir vatandaşın fikrinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Kırşehir'in geleceğine yönelik proje ve hizmetlere vatandaşların görüşünü alarak karar verdiklerini belirten Bahçeci, hemşehrilerinin görüş ve taleplerinin kendilerine ışık tuttuğunu vurguladı.

Cacabey Meydanı düzenlemesi yapılırken karşı çıkanlar olduğunu aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Her şeye karşı olanlar meydanı yaparken ne kadar eziyet etmişti bize. 'Meydanlar şehirlerin kalbidir, etrafında kafeteryalar olur, toplanma alanlarıdır, konser, miting, milli bayramların kutlanma alanlarıdır' demiştik. Atatürk Caddesinde esnafımızı ziyaret ettik, yaptırdığımız anket neticesinde tek yön uygulamasının yönünü çarşı istikametinden Yenice Mahallesi istikametine çevirme kararı aldık, en kısa zamanda uygulanacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
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