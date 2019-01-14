Başkan Bahçeci'den Esnaf Ziyareti

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, esnafla bir araya geldi..
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, Cacabey Meydanı ve çevresindeki esnafı ziyaret etti.
Meydanda vatandaşlarla da sohbet eden Bahçeci, her bir vatandaşın fikrinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.
Kırşehir'in geleceğine yönelik proje ve hizmetlere vatandaşların görüşünü alarak karar verdiklerini belirten Bahçeci, hemşehrilerinin görüş ve taleplerinin kendilerine ışık tuttuğunu vurguladı.
Cacabey Meydanı düzenlemesi yapılırken karşı çıkanlar olduğunu aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:
"Her şeye karşı olanlar meydanı yaparken ne kadar eziyet etmişti bize. 'Meydanlar şehirlerin kalbidir, etrafında kafeteryalar olur, toplanma alanlarıdır, konser, miting, milli bayramların kutlanma alanlarıdır' demiştik. Atatürk
Caddesinde esnafımızı ziyaret ettik, yaptırdığımız anket neticesinde tek yön uygulamasının yönünü çarşı istikametinden Yenice
Mahallesi istikametine çevirme kararı aldık, en kısa zamanda uygulanacak."