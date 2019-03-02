Başkan Bahçeci'den Esnaf Ziyaretleri
13 dakika önce
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel seçimler öncesinde Bahçeci, Terme
Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek desteklerini istedi.
Esnaflara 10 yıllık görevde bulunduğu sürede yaptıklarını ve yapacağı projeleri anlatan Bahçeci, tüm Kırşehir'i kucaklayan bir belediye meclis listesi oluşturduklarını, her kesimden insana dokunduklarını aktardı.
Vatandaşların ve esnafın fikir, görüşlerine göre hareket ettiklerini anlatan Bahçeci, şunları kaydetti:
"Ziyaretlerimizde 10 yıllık çalışmalarımızı ve yeni projelerimizi değerlendiriyoruz. Bizler insanlara faydalı olmayı, dertleri ile dertlenmeyi seviyoruz. Kırşehir'in insanlarına hizmet edince mutlu oluyoruz. Kırşehir'de tarafıma gösterilen ilgi beni çok mutlu ediyor. On yıldır halkımızla iç içeyiz. Gönül gönüleyiz. Hiçbir zaman halkımızdan, esnafımızdan kopmadık. Birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Kırşehirimizi daha güzel günlere taşıyacağız. Hep birlikte el ele, omuz omuza geleceğin Kırşehir'i için canla başla çalışacağız. Yapılacak her projenin kente vizyon katacağını ve Kırşehir'in yenilenmeye gelişmeye devam etmesi gerektiğini anlatıyoruz. Vatandaşlarımız hazırladığımız projelerden memnunlar."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:28 Kaynak: AA
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