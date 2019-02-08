Son Dakika Haberleri: Başkan Bahçeci, Esnaf ve Vatandaşlara Projelerini Anlattı

Başkan Bahçeci, Esnaf ve Vatandaşlara Projelerini Anlattı

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, esnaf ve vatandaşlara yeni dönemde hayata geçireceği projelerle ilgili bilgi verdi.

Başkan Bahçeci, Esnaf ve Vatandaşlara Projelerini Anlattı, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, esnaf ve vatandaşlara yeni dönemde hayata geçireceği projelerle ilgili bilgi verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, farklı sosyal tesislerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek 10 yılda yaptığı çalışmalar ve yeni projelerini anlattı.

Kırşehir için yeni dönemde 41 vizyon proje hazırladıklarını vurgulayan Bahçeci, "Bu kardeşiniz Kırşehir'e 10 yılda verdiği her sözü yerine getirmiş bir belediye başkanı olmanın onuru ve gururuyla milletinin arasında alnı açık dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

Her zaman vatandaşla iç içe olduklarını dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, Kırşehir'imizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Gerek vatandaş kabul programları gerekse günlük ziyaret programlarımız dahilinde Kırşehirlilerin hizmetinde olmaya çalışıyoruz. Bizler halkımıza hizmet için varız, onların sorunları bizim sorunumuz demek. Gece gündüz demeden halkımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki, halkımız da yapılan yatırım ve hizmetlerin devamı için sandıkta bizleri destekleyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:11 Kaynak: AA

Yaşar Bahçeci, Kırşehir, Güncel
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