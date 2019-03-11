Başkan Bahçeci'nin Mahalle Toplantıları Sürüyor

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, mahalle toplantıların devam ediyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, mahalle toplantıların devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, mahalle toplantıları kapsamında vatandaşlarla buluşuyor.



Bağbaşı Mahallesinde TOKİ konutları yanında yapılan açık hava toplantısında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Bahçeci, 2009 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatarak mahalleyi daha verimli ve modern hale getirdiklerini bildirdi.



Kentsel dönüşüm ile Bağbaşı'nı baştan aşağı tekrar inşa ettiklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:



"Bağbaşı'nın yanı sıra kentte bir çok bölgeye önemli katkılarımız oldu. Kervansaray dağlarına çöp atan şehirden, artık çöpten elektrik üretip para kazanan şehir oldu Kırşehir. Kılıçözü deresine kanalizasyon akarken, tüm Türkiye'de örnek gösterilen Kent Park gibi muhteşem bir projeye sahip bir şehir olduk. Pazar yerimiz çamur içindeydi. Şimdi pazar yerimiz altında otoparkı ile market arabasıyla alış veriş yapıyoruz. Kışın da rahat alış veriş yapın diye ısıtma sistemini yapıyoruz. On yıldır hizmetlerimizle sizlerin huzurunuzdayız. Yaptıklarımız ortada. Bu şehirde çakılı bir çivisi olmayanlar, şehrin sokağından bile haberi olmayanlara oy verirseniz kimseye fayda vermez. Kırşehir çalışanın farkında. 31 Mart'ta sizden alacağımız güçle ve destekle daha çok çalışacağız."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu

Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi

Benzine 15 Kuruş Zam Geldi

Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor