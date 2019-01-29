Son Dakika Haberleri: Başkan Bahçeci Stk Temsilcileriyle Buluştu

Başkan Bahçeci Stk Temsilcileriyle Buluştu

43 dakika önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2009 yılında verdikleri sözleri yerine getirmelerinin yanı sıra, vaat etmedikleri ancak ihtiyaç olarak ortaya çıkan sorunları da çözerek, hizmetlerine yeni projeler eklediklerini bildirdi.

Başkan Bahçeci Stk Temsilcileriyle Buluştu, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2009 yılında verdikleri sözleri yerine getirmelerinin yanı sıra, vaat etmedikleri ancak ihtiyaç olarak ortaya çıkan sorunları da çözerek, hizmetlerine yeni projeler eklediklerini bildirdi.

Bahçeci, yazılı açıklamasında, Ağalar Konağında kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiklerini, talep ve görüşlerini aldıklarını belirtti.

Birlik ve beraberlik içerisinde Kırşehir'in büyümeye ve güzelleşmeye devam etmesi için vatandaşlarla omuz omuza çalıştıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de 14 mahallemize belediye hizmetlerini götürdük. 2009 yılında göreve geldiğimizde bir çok projenin temellerini attık. Kırşehir Belediyesi sadece merkezde değil, tüm mahallelerinde insanımızın yaşadığı her yerde hizmet vermeye başladı. On yılda yapılamaz denilen birçok işleri yaptık ve birçok sorunu çözdük. Büyük şehirlerde ne varsa Kırşehir'de de olmasını isteyerek hareket ettik. Çok şükür bugün dönüp arkaya baktığımızda Kırşehir'in tamamında verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik. Söz vermediğimiz halde ihtiyaç olarak ortaya çıkan hususları da çözdük. Bizler millete hizmet, milletin sıkıntılarını çözmek için varız. Amacımız, varlık sebebimiz milletimizin derdiyle dertlenmek ve önündeki sıkıntıyı kaldırmak. İnşallah Kırşehir'imizin büyümesi, güzelleşmesi için çalışmalarımız devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
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