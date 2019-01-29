Son Dakika Haberleri: Başkan Bahçeci: "Tevazu ve Samimiyetle Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Başkan Bahçeci: "Tevazu ve Samimiyetle Çalışmaya Devam Edeceğiz"

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'e hizmet etme yolunda kişisel mesele olmadan birliktelik ruhu ile çalıştıklarını söyledi.

Başkan Bahçeci:
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'e hizmet etme yolunda kişisel mesele olmadan birliktelik ruhu ile çalıştıklarını söyledi.

Düzenlediği esnaf toplantılarında konuşan Belediye Başkanı Bahçeci, "Derdi hizmet olanın kişisel meselesi asla olamaz, birlik ve beraberlikle Kırşehir'in büyümeye ve güzelleşmeye devam etmesi için halkımızla beraber omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Tevazu ve samimiyetle şehrimize gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz.

On yıl önce verdikleri sözleri yerine getirdiklerini vurgulayan Başkan Yaşar Bahçeci "Söz vermediğimiz halde ihtiyaç olarak ortaya çıkan hususları da çözdük. Çünkü biz millete hizmet için, milletin sıkıntılarını çözmek için varız" dedi.

Belediye çalışmaları ile Kırşehir'de 14 mahalleye hitap ettiklerini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "2009 yılında projelerimizin temellerini attık. Kırşehir Belediyesi sadece merkezde değil, Kırşehir'in tüm mahallelerinde, insanımızın yaşadığı her yerde hizmet vermeye başladı. Aynı şekilde 2009 yılında göreve geldiğimiz gün de söylemiştik, 'Kırşehir'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. On yılda yapılamaz denilen birçok işleri yaptık ve birçok sorunları çözdük. Büyük şehirlerde ne varsa, Kırşehir'imizde de o olacak' demiştik. Çok şükür bugün dönüp arkaya baktığımızda Kırşehir'imizin tamamında verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdiğimizi görüyoruz" diye konuştu.

Makam hırsında olmadan Kırşehir'de çalışmalar yaparak şehrin mimarı olma yolunda adım attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Söz vermediğimiz halde ihtiyaç olarak ortaya çıkan hususları da çözdük. Çünkü biz millete hizmet için, milletin sıkıntılarını çözmek için varız. Oluş amacımız, varlık sebebimiz milletimizin derdiyle dertlenmek ve önündeki sıkıntıyı kaldırmak. Çok şükür on yıldır ekibimizle birlikte tek yumruk olarak çalıştık.

Makam mevki hırsı yapmadık. Sadece Kırşehir'imize bir proje daha fazla yapar mıyız diye onun hesabını yaptık. Hesabi olmadık, hasbi olduk. Makam hırsıyla değil hizmet aşkıyla çalıştık. Vatandaşımızın hep içinde olduk. İnşallah Kırşehir'imizin büyümesi, güzelleşmesi devam edecek. Ben bu hususta emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Biz bir ekip olarak çalıştık ve tek yumruk olduk. Sonuçta birlikte başardık. İnşallah birlikte başarmaya da devam edeceğiz." - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

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