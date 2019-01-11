Başkan Bakıcı, Beden Eğitimi Öğretmenleriyle Bir Araya Geldi

Bilecik
'in Bozüyük
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, ilçede görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ile bir araya geldi. Osmangazi
Parkı'nda düzenlenen kahvaltıda konuşan Başkan Bakıcı; "Bozüyük'te gençlerimizin spora yönelmesi ve yeteneklerini keşfetmeleri noktasında çalışmaya devam ediyoruz. Spora verdiğimiz desteklerin yanı sıra daha dün Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu
ile bir araya gelerek, ilçemizdeki devam eden ve yapılacak projeleri konuştuk. Her projemizin amacı ilçemizde çeşitli spor dallarının yaygınlaşması ve gençlerimizin profesyonellik yolunda ilerlemeleri içindir" dedi.
Yapımı süren kapalı spor salonu ve 4 Eylül
Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu hakkında konuşan Başkan Bakıcı; Bozüyük'ün geleceğin sporcularını yetiştiren önemli bir yer olacağını belirtti. Konuşmasının ardından Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya
, öğretmenler ve diğer katılımcılar, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya ilçede devam eden tüm spor faaliyetlerine verdiği destekler için teşekkür etti. Konuşmaların ve kahvaltının ardından öğretmenler tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan Başkan Bakıcı, talepler doğrultusunda gerekli notlar alarak gereğinin yapılacağını belirtti.
Düzenlenen buluşmaya Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Veli Çelik
, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Bozüyük Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Rüştü Yıldırım, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam ve eğitimciler katıldı. - BİLECİK