Son Dakika Haberleri: Başkan Bakıcı'dan Hasta Ziyaretleri

Başkan Bakıcı'dan Hasta Ziyaretleri

35 dakika önce

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, hastaları evlerinde ziyaret ederek şifa diliyor, gönüllerini alıyor.

Başkan Bakıcı'dan Hasta Ziyaretleri, System.String[]
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, hastaları evlerinde ziyaret ederek şifa diliyor, gönüllerini alıyor.

Başkan Bakıcı, Bozüyük Belediyesinin sadece yatırımlar noktasında değil sosyal belediyecilik noktasında da örnek bir belediye olduğunu, yaptığı ziyaretler ile vatandaşların sorunlarını dinlediğini ve çözümler ürettiğini kaydetti. "Güçlü gelecek güçlü Bozüyük" sloganı ile hizmetlerini aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını dile getirerek sosyal belediyecilik çalışmalarını da özenle sürdürüyor. Düzenli olarak gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile tüm vatandaşların yanında olan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı özellikle hasta ziyaretleri ile de gönülleri fethediyor.

Başkan Bakıcı beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte ilk olarak 4 Eylül Mahallesi'nde ikamet eden, operasyon geçiren ve tedavisine evde devam eden belediye personeli Halil Özcan'a, Bozüyük AK Parti İl genel Meclis Üyesi Aday Adayı Gençağa Seraslan'ın trafik kazası geçiren oğlu Furkan Seraslan'a ve Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Garip'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı, ziyaretteki amaçlarının rahatsızlıkları nedeniyle gününü evde geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi. Başkan Bakıcı: "Sağlık insanın en büyük hazinesi. Bazen beklenmedik kazalar insan hayatını önemli ölçüde etkiliyor. Ama hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile hep yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir" dedi. Hastaları ziyaret etmenin önemine değinen Başkan Bakıcı, "Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor" dedi.

Evlerine gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya nazik davranışı için teşekkür eden Özcan, Seraslan ve Garip aileleri ise 'Allah Başkanımızdan razı olsun' diyerek Başkan Bakıcı'ya çalışmalarında başarılar dilediler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

Fatih Bakıcı, Bozüyük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan Kadınlar İfadeleri Ortaya Çıktı

Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:20:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bakıcı'dan Hasta Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]