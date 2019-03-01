Başkan Bakıcı'dan Simit Zammına Tepki

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 1 TL'ye satılan simide 25 kuruş zam yapılması talebine itiraz ederek, "Bilecik il ve ilçelerinde böyle bir zam söz konusu değilken ilçede yapılmak istenen zam olayında art niyet aramaktayız" dedi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 1 TL'ye satılan simide 25 kuruş zam yapılması talebine itiraz ederek, "Bilecik il ve ilçelerinde böyle bir zam söz konusu değilken ilçede yapılmak istenen zam olayında art niyet aramaktayız" dedi.



Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, simit zammı konusunda yaptığı açıklamada "Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 13 Şubat tarihinde belediyemize gelen yazısı ile oda yetkililerinin ilçemizde 1 TL'ye satılan mevcut simit fiyatına 25 kuruş zam yaparak 1.25 TL'ye satılmasının onaylandığını tarafımıza bildirmişlerdir. Yazı elimize ulaştıktan sonra konu ile ilgili itiraz yazımızı yetkili makamlara iletmiş bulunmaktayım. İlimiz ve ilçelerimizde herhangi bir zam söz konusu değilken ilçemizde bu dönemde böyle bir zam olayının arkasında art niyet aramaktayız. Haksızlıklar karşısındaki dik duruşumuz hiçbir zaman değişmeyecek olup konu ile ilgili mücadelemiz devam edecektir. Kendi işletmemiz olan Cemalettin Köklü Parkı'nda simit fiyatlarımız 1 TL olarak devam edecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" dedi.



Başkan Bakıcı simit fiyatları ile ilgili olarak 14 Şubat 2019 tarihli Kaymakamlık makamına yazdığı resmi yazıda da fiyat artışına itiraz etmiş ve ilgili yazıda; "Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulunun 25.01.2019 tarih 01 sayılı kararı ile yeni simit fiyat tarifesinin kabul edilerek onaylandığı bildirilmiştir. Söz konusu tarifelerde simit fiyatlarının arttırıldığı görülmüştür. Yapılan zam oranının kaldırılması, simit fiyatlarının eskiden olduğu gibi 90 gr simit fiyatının 1,00 TL olarak kalması uygun görülmektedir. Bu sebeple simit tarifesinin yeniden belirlenmesini talep etmekteyim" ifadelerine yer vermişti. - BİLECİK

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