Son Dakika Haberleri: Başkan Bakıcı'dan Vali Şentürk'e Ziyaret

Başkan Bakıcı'dan Vali Şentürk'e Ziyaret

23 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, görevine başlayan Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Başkan Bakıcı'dan Vali Şentürk'e Ziyaret, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, görevine başlayan Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik'e görevlendirilen Bilal Şentürk'ü Başkan Bakıcı ziyaret etti. Başkan Bakıcı, Vali Şentürk'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Bozüyük'ün tanıtımına yönelik genel yapısı, özellikleri, ilçeye yapılan yatırımlar, hayata geçirilen projeler ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Bakıcı, Vali Şentürk'e ziyaretin anısına üzerinde Bozüyük'ün simgesi Metristepe Anıtı bulunan plaket takdim etti.

Vali Bilal Şentürk'de Başkan Bakıcı'ya nazik ziyareti için teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Fatih Bakıcı, Bozüyük, Bilecik, Necati Şentürk, Yaşam
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