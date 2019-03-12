Başkan Bakıcı Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
1 saat önce
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Bozüyük
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, beraberindeki AK Parti
İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Belediye Meclis üyesi adayları, İl Genel Meclis üyesi adayları ve AK Parti teşkilatı ile birlikte esnaf ziyaretlerine devam etti. Esnaflara "hayırlı işler, bol kazançlar" dileyen Başkan Bakıcı ve beraberindekiler, yollarda yada iş yerlerinde karşılaştıkları çocukları da sevindirmeyi ihmal etmediler. Karşılaştıkları çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Bakıcı, onlara rüzgar gülü hediye etti. Yoğun bir tempo içerisinde çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Bakıcı, çalınmadık kapı bırakmamak üzere ziyaretlere devam edeceğini belirtti. Esnaf ziyaretlerinin ardından Çarşı Mahalle'de bulunan bir kıraathanede vatandaşlarla buluşan Başkan Bakıcı Çarşı, mahallelilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Başkan Bakıcı'yı dinlemeye gelen kalabalık sokaklara taştı. Başkan Bakıcı burada da mahalle sakinleri ile hasbihal ederek projelerini anlattı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:21 Kaynak: İHA
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