Başkan Bakıcı Ev Ziyaretleri ile Hayır Duaları Alıyor

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CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İtiraf: Bir Sürü Hatamız Oldu

Bakan Albayrak, Ekonomik Sıkıntıdan Dolayı Hazine'ye Bağış Yapan 81 Vatandaşa Özel Bir Şilt Hediye Etti