Başkan Bakıcı 'Halk Günü'nde Vatandaşları Dinlemeye Devam Ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her hafta gerçekleştirdiği 'Halk Günü'nde bir araya geldiği vatandaşları dinlemeye devam ediyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her hafta gerçekleştirdiği 'Halk Günü'nde bir araya geldiği vatandaşları dinlemeye devam ediyor.



Her hafta düzenli olarak Bozüyük Belediyesi AK Masa biriminde vatandaşlar ile yüz yüze görüşen Başkan Bakıcı, vatandaşların talepleri ile yakından ilgilendi. Belediye Başkanı ile yüz yüze görüşerek taleplerini iletebilmekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya ve belediye personeline ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler. Hemşehrilerinin kendileri için her zaman öncelikli olduğunu ifade eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Haftanın her günü her saat vatandaşlarımızla hemhal olmak, onların istek ve taleplerine cevap vermek bizim önceliğimizdir. Bizim gayemiz Bozüyük'ümüze layıkıyla hizmet etmektir. Hizmetlerimizin odağında da hemşehrilerimiz bulunmaktadır. Ne zaman isterlerse belediyemizin ve bizim kapımız onlara hep açıktır. Göreve geldiğimiz ilk günden beri belirttiğimiz gibi şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Bu anlamda onların da desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, şehrimize önemli hizmetler kazandırıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimize bu yönde devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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