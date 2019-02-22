Son Dakika Haberleri: Başkan Bakıcı Miniklerin Doğum Günü Sevincine Ortak Oldu

Başkan Bakıcı Miniklerin Doğum Günü Sevincine Ortak Oldu

16 dakika önce

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, minik öğrencilerin doğum günü kutlamasına katılarak sevinçlerine ortak oldu.

Başkan Bakıcı Miniklerin Doğum Günü Sevincine Ortak Oldu, System.String[]
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, minik öğrencilerin doğum günü kutlamasına katılarak sevinçlerine ortak oldu.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Çarşı Mahalle Konağı Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrencilerin toplu olarak yaptığı doğum günü kutlama programına misafir oldu. Minik öğrencilerle birlikte pasta keserek onların yeni yaşlarını kutlayan Başkan Bakıcı, miniklerle doğum günü sevinçlerini paylaştı. Minik öğrencilerin özel ilgisi ile karşılaşan ve her bir öğrenci ile yakından ilgilenip, sohbet eden Başkan Bakıcı miniklere yeni yaşlarında sağlıklı, mutlu, huzurlu, aileleri ile birlikte hayırlı, güzel bir gelecek temennisinde bulundu. Ayrıca minik öğrencilere çeşitli hediyeler veren Başkan Bakıcı "Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme, gözlerindeki ışık bize hayat kaynağı oluyor. Onlar bizim her şeyimiz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:29 Kaynak: İHA

Fatih Bakıcı, Bozüyük, Güncel
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