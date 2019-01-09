Başkan Bakıcı'nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
1 saat önce
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bozüyük
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında, demokrasinin temel taşlarından olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirten Başkan Bakıcı "İlimizin ve ilçemizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri bizlere de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Özellikle günümüzdeki teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında, basının önemi daha da artmış bulunmaktadır. Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizin kalkınmasında, tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde çok önemli katkıları olan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, tüm basın çalışanlarına mesleki ve özel hayatlarında aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:12 Kaynak: İHA
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