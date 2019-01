Başkan Bakıcı'nın Halk Günü Mesaisi Yine Yoğun Geçti

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı , geleneksel 'Halk Günü'nde kalabalık bir vatandaş grubu ile buluşup hasbihal etti. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her hafta çarşamba günleri düzenlenen 'Halk Gününde' vatandaşları kabul ederek onların sıkıntı ve taleplerini dinliyor, isteklerine çözüm üretiyor. Vatandaşlardan gelen istekleri anında değerlendiren Başkan Bakıcı, kısa sürede çözülebilecek sorunları görüşme esnasında ilgili Başkan yardımcıları ve müdürlere ileterek sorunların çözülmesini sağlıyor. Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyenin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirten Başkan Bakıcı, "Vatandaşlarımızla her zaman her ortamda bir aradayız. Sıkıntılarını dinleyip dertlerini çözmeye çalışıyoruz. Halk gününde de vatandaşlarımızı AK Masa'mızda karşılayarak dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyoruz" dedi.Başkan Bakıcı ile görüşme fırsatı bulan vatandaşlarda Halk Günü uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. - BİLECİK