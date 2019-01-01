Başkan Bakıcı Servis Araçları İşletmecileri ile Bir Araya Geldi
30 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük Belediye Bakanı Fatih Bakıcı servis araçları işletmecileri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Bilecik
'in Bozüyük
Belediye Bakanı Fatih Bakıcı
servis araçları işletmecileri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Bozüyük servis araçları işletmecilerinin daveti üzerine Sultan Abdülhamid Han
Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programına iştirak eden Başkan Bakıcı, katılımcılarla bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında geçen buluşmada servis araçları işletmecileri Başkan Bakıcı'yı Kent Başkan Dergisi tarafından Türkiye
genelinde yapılan ankette Marmara Bölgesi
İlçeler Kategorisinde en yüksek oyu alarak '2018 yılının en başarılı belediye başkanı' seçilmesi nedeni ile tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.
Başkan Bakıcı da servis araçları işletmecilerinin yeni yılını kutlayarak kendilerine yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. - BİLECİK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
Bakan Selçuk Başkent'te Yeni Yılın İlk Bebeğiyle Buluştu
Alışverişte 'Paralı Poşet' Dönemi Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor
İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Girdi