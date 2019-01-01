Son Dakika Haberleri: Başkan Bakıcı Servis Araçları İşletmecileri ile Bir Araya Geldi

Başkan Bakıcı Servis Araçları İşletmecileri ile Bir Araya Geldi

30 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük Belediye Bakanı Fatih Bakıcı servis araçları işletmecileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Bakıcı Servis Araçları İşletmecileri ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük Belediye Bakanı Fatih Bakıcı servis araçları işletmecileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Bozüyük servis araçları işletmecilerinin daveti üzerine Sultan Abdülhamid Han Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programına iştirak eden Başkan Bakıcı, katılımcılarla bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında geçen buluşmada servis araçları işletmecileri Başkan Bakıcı'yı Kent Başkan Dergisi tarafından Türkiye genelinde yapılan ankette Marmara Bölgesi İlçeler Kategorisinde en yüksek oyu alarak '2018 yılının en başarılı belediye başkanı' seçilmesi nedeni ile tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

Başkan Bakıcı da servis araçları işletmecilerinin yeni yılını kutlayarak kendilerine yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

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