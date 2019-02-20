Son Dakika Haberleri: Başkan Bakıcı, Tso Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısına Katıldı

Başkan Bakıcı, Tso Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısına Katıldı

1 saat önce

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Müşterek Meslek Komite Üyeleri toplantısına katılarak TSO yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakıcı, Tso Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısına Katıldı, System.String[]
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Müşterek Meslek Komite Üyeleri toplantısına katılarak TSO yöneticileri ile bir araya geldi.

Grand Çalı Otel'de yapılan toplantıya Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik, Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Bakıcı "Bu şehirde beraber yaşıyorsak şehrimizin gelişmesi için hangi adımlar atılacaksa bugün bireysellikten daha çok Ticaret ve Sanayi Odamızın üyeleri ile beraber bu şehrin gelişmesine hepimizin ön ayak olması gerekmektedir. Böyle ortamlarda farklı sektörlerden farklı kişilerin buluşması muhakkak ki farklı projelerin de hayata geçmesi anlamındadır" dedi.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik de yaptığı konuşmasında oda faaliyetleri hakkında bilgi vererek "Bölgemiz ve ilçemiz sorunlarını hazırladığımız raporlar ile her fırsatta başta TOBB olmak üzere ilgili makamlara en üst seviyede ulaştırıyor ve takipçisi oluyoruz. Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası olarak sosyal sorumluluk projelerine de bütçe imkanlarımız çerçevesinde destek oluyoruz. Geleneksel olarak yürütülen ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim yardımlarının yanı sıra Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'nın özel ricaları, destek ve teşvikleri ile 2018 yılında başladığımız odamız üniversite öğrencileri burs programımızı da sürdürüyoruz. Şu an odamız kaynaklarından ve meclis üyelerimizin kişisel katılımlarından olmak üzere toplam 50 başarılı öğrencimize burs vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı hep birlikte yenilen akşam yemeğinin ardından karşılıklı soru cevap şeklinde ve fikir alışverişi ile devam etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:54 Kaynak: İHA

Fatih Bakıcı, Bozüyük, Güncel
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