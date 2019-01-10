Başkan Bakıcı Vatandaşların Dertlerine Ortak Oluyor
36 dakika önce
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı halk gününde vatandaşların talep ve görüşlerini dinlemeye devam ediyor.
Bozüyük
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
halk gününde vatandaşların talep ve görüşlerini dinlemeye devam ediyor.
Bozüyük Belediyesi'nde her hafta Çarşamba
günleri gerçekleştirilen, halkın istek ve belediyeden beklentilerini doğrudan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya ilettiği 'Halk Günü' uygulaması devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın hizmetin gülen yüzü AK Masa servisi ve makamında gerçekleştirdiği halk gününde vatandaşlar birebir görüşme, dertlerini paylaşma ve taleplerini iletme imkanı buluyor. Halk günü uygulaması ile amaçlarının tüm Bozüyüklüler ile doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu belirten Başkan Bakıcı "Halk Gününde vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyoruz. Güçlü gelecek, güçlü Bozüyük için çalışıyoruz. Birliğimiz daim olsun" dedi.
Bozüyük Belediyesi'nin yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Günü uygulamasında Bozüyüklüler, her konuda taleplerini Başkan Bakıcı'ya iletiyor. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu uygulamada talepler ilgili müdürlüklere iletiliyor. Bazı talepler anında yerine getirilirken, zaman gereken konular takip ediliyor. Halk gününde taleplerin yanı sıra Başkan Bakıcı'ya belediye çalışmalarından dolayı teşekkür etmek üzere gelen vatandaşların çokluğu da dikkat çekiyor. Her türlü konu hakkındaki istek ve önerilerini dikkate alan ilgili müdürlükler, gelen talepler doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda gereken inceleme ve çalışmayı yaparak sorunlara çözüm üretiyor. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
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