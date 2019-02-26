Başkan Bakıcı ve Yeni Dönem Meclis Üyesi Adaylarından Kurum Ziyaretleri

Bozüyük Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve yeni dönem AK Parti Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte kurum müdürlerini ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve yeni dönem AK Parti Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte kurum müdürlerini ziyaret etti.



Ziyaretlere ilçe Kaymakamı Hasan Yaman'dan başlayan Başkan Bakıcı ve beraberindekiler ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'nü, Müftülüğü, Nüfus Müdürlüğünü, Mal Müdürlüğünü, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünü, Jandarma Komutanlığını, Cumhuriyet Başsavcılığını, Garnizon Komutanlığını, SGK Müdürlüğünü ve son olarak da TCDD garını ziyaret ettiler. Başkan Bakıcı, İlçe Başkanı Ersoy ve yeni dönem belediye meclis üyesi adayları ziyaretlerinde kurum müdürleri ile bir süre sohbet ederek fikir alış verişinde bulundu. Karşılıklı olarak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi temennisinde bulunularak seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - BİLECİK

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