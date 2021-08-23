Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı - Son Dakika

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Muharrem Ayı nedeni ile Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure ikramına katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu Dernek lokalinin önünde karşılayan Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan, Başkan Bakkalcıoğlu'na katılımı nedeniyle teşekkür etti. Dernek Başkanı Erdoğan, Başkan Bakkalcıoğlu'na dernek faaliyetleri ve yapmak istedikleri projeler hakkında bilgi verdi. Yapılan aşure ikramının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, yapılan ikramların kabul olmasını dileyerek "Muhabbetimizin birleştiği, sevgimizin güçlendiği bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK