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BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48 - Son Dakika

BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48

19.07.2021 16:17
BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48, System.String[]

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediyemiz Hayvan Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediyemiz Hayvan Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindeki Başkan Yardımcılarımız ile birlikte pazarı gezen Başkanımız Bakkalcıoğlu, esnaflara hayırlı ve bol kazanç diledi. Yoğun ilgiyle karşılanan ve pazar esnafıyla sohbet eden Başkanımız Bakkalcıoğlu, pazarın durumu ve fiyatlarla ilgili bilgi aldı. Kurban Bayramı nedeniyle esnaf ve vatandaşların da Kurban Bayramını kutlayan Başkanımız Bakkalcıoğlu vatandaşlara ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu. Başkanımız Bakkalcıoğlu ayrıca esnaf ve vatandaşlara pandemi kurallarını hatırlatarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

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Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediyemiz Hayvan Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindeki Başkan Yardımcılarımız ile birlikte pazarı gezen Başkanımız Bakkalcıoğlu, esnaflara hayırlı ve bol kazanç diledi. Yoğun ilgiyle karşılanan ve pazar esnafıyla sohbet eden Başkanımız Bakkalcıoğlu, pazarın durumu ve fiyatlarla ilgili bilgi aldı. Kurban Bayramı nedeniyle esnaf ve vatandaşların da Kurban Bayramını kutlayan Başkanımız Bakkalcıoğlu vatandaşlara ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu. Başkanımız Bakkalcıoğlu ayrıca esnaf ve vatandaşlara pandemi kurallarını hatırlatarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48
BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48
BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48
BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48
BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48
BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48
BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48
BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48

Bozüyük, Bilecik, Kurban, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48 - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 19 Temmuz 2021, 15: 48 - Son Dakika
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