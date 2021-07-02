Başkan Bakkalcıoğlu Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy 'u ağırladı - Son Dakika

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştıracak olan belediyenin vizyon projesi BOZTRAM ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent içi raylı sistemlerinin işletmeciliğini yapan Metro İstanbul'un Genel Müdürü Özgür Soy ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nun makamında yapılan toplantıya Metro İstanbul'un Genel Müdürü Özgür Soy'un yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı (Proje Hizmetleri ve ARGE) Mehmet Fatih Gültekin, Etüd Proje ve Demiryolu Koordinatörü Ertan Toprakal, Mimari Tasarım ve BİM Koordinatörü Hande Akkoyunlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Proje Uzmanı Nazlı Yaşar ve belediye başkan yardımcıları katıldı. İlçede ana cadde üzerinde, çevre dostu elektrikli vagonlarla hizmet verecek Boztram Projesinin masaya yatırıldığı toplantıda fizibilite çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Heyet yapılan toplantının ardından Başkan Bakkalcıoğlu nezaretinde, yapılacak tramvay hattı güzergahını inceledi. Görüşmenin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Metro İstanbul'un Genel Müdürü Soy'a günün anısına plaket takdiminde bulunarak Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti.

Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Bakkalcıoğlu, Proje ve danışmanlık konusunda verecekleri tüm destekler, ilçeye göstermiş olduğu ilgi ve alaka nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Metro İstanbul'un Genel Müdürü Özgür Soy ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK