Başkan Bakkalcıoğlu milletvekilleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu CHP milletvekilleri Yaşar Tüzün, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Burcu Köksal, Ensar Aytekin ve Bekir Başevirgen ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Görüşmede Başkan Bakkalcıoğlu milletvekillerine yapım çalışmaları hızla devam eden Çarşı Meydan Projesi, yapımları tamamlanan 4 Eylül ve Yeşilkent Kültürel ve Sosyal Tesisleri ile diğer belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından CHP milletvekilleri Çarşı Meydan Projesi'ni ziyaret ederek inşaat alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra Başkan Bakkalcıoğlu ile birlikte İsmet İnönü Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret eden CHP milletvekilleri esnaflarla sohbet ederek esnaflara hayırlı iş temennisinde bulundular ve kolaylıklar dilediler.

Ziyaretlere CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkan Yardımcılarımız Mahmut Fındık ile Ali Şahinoğlu, Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esel, Gölpazarı İlçe Başkanı Turgay Yılmaz ve Söğüt İlçe Başkanı Yusuf Sert katıldı. - BİLECİK