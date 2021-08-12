Başkan Bakkalcıoğlu'ndan itfaiye personeline teşekkür - Son Dakika

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, itfaiyecilere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Bakkalcıoğlu, Antalya'da çıkan orman yangınlarına büyük bir özveriyle canla başla mücadele ederek, müdahalede bulunan kahraman itfaiyecilere teşekkür etti. İtfaiye ekipleriyle bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, "Belediyemiz itfaiye ekipleri geçtiğimiz hafta Antalya ilimizde orman yangınlarının söndürülmesi sürecinde üstün gayret gösterdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz. İtfaiyemizin fedakar kahraman mensuplarıyla gurur duyuyorum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Başkanı Bakkalcıoğlu, orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek veren itfaiye personeline teşekkür belgesi vererek ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK