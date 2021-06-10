Başkan Bakkalcıoğlu üreten kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yeni kurulan Bilecik Anadolu Kadınları Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, Bilecik Anadolu Kadınları Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Nurcan Özçakır, beraberindeki kurucu üyelerini makamında kabul etti. Derneğin kurucu Başkanı Nurcan Özçakır ziyarette dernek ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek derneği tüm kadınların düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü esas alarak kadınların her alanda aktif rol almasını sağlamak amacıyla kurduklarını belirtti. Misafirleri ile bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu derneğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurucu Başkan Özçakır'a ziyaretin anısına plaket takdiminde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, Özçakır ve kurucu üyelere görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK