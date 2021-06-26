Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlar ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet ederek, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. İsmet İnönü Caddesi ve Dr. İsmail Bakkalcıoğlu Caddesi esnafını ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, esnaflara hayırlı iş temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi. Ardından yoğun kısıtlama döneminin ardından yeniden hizmete açılan Cemalettin Köklü Parkı'nı ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu burada dinlenen hemşehrileri ile de görüşerek sohbet etti. Sohbetlerinde belediye çalışmaları hakkında bilgi veren ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlara sağlıklı günler temennisinde bulundu. - BİLECİK