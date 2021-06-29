Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde, vatandaşlarla görüşerek sohbet ederek, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Saraycık, Köteşliler, Zübeyde Hanım caddeleri ile esnafın yoğun olduğu Kahri Ağa Sokak'ta bir takım ziyaret yaptı. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ni de ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, Yaz Spor Okulu Kurslarına kayıt yaptırmaya gelen aileler ve öğrenciler ile de görüşerek sohbet etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu öğrencilere hayatları boyunca sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

yandan Başkan Bakkalcıoğlu,40 yıllık Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz'ın vefatının ardından 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılan muhtarlık seçimlerinde seçimleri kazanan Mehmet Fatih Uçaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak Uçaş'ı tebrik etti. Ardından geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul toplantısında güven tazeleyerek tekrar Kent Konseyi Başkanı seçilen Nurettin Oydu'ya nezaket ziyaretinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, Oydu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette Kent Konseyi Başkanı Oydu, Başkan Bakkalcıoğlu'na çalışmaları hakkında bilgi vererek faaliyetlerinde her zaman yanlarında olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür etti. - BİLECİK