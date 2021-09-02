Başkan Bakkalcıoğlu zabıta ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 'Zabıta Haftası' dolayısıyla zabıta müdürlüğünü ziyaret etti.

Zabıta müdürlüğü çalışanlarının kuruluşlarının 195'nci yılını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu, büyük bir gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bakkalcıoğlu "Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği Belediyemizin gören gözü, işten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren zabıta personeli ise Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür etti. - BİLECİK