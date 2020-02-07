Başkan Balcı: "Altındağ'da müzeye gitmeyen gencimiz kalmayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Balcı: 'Altındağ'da müzeye gitmeyen gencimiz kalmayacak' - Son Dakika

Başkan Balcı: "Altındağ'da müzeye gitmeyen gencimiz kalmayacak"

6 saat önce

Altındağlı gençler ve çocuklar, müzelere akın etti.

Başkan Balcı:

Altındağlı gençler ve çocuklar, müzelere akın etti. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, gruplar halinde Ankara'daki müzeleri keşfe çıktı.


Altındağ Belediyesi, Altındağlı gençleri müzelere götürdü. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçedeki gençler gruplar halinde; MTA Tabiat Tarihi Müzesi, 2'nci TBMM Cumhuriyet Müzesi ve Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi'ni gezdirildi. Yaklaşık 500 öğrenci, hem eğlendi hem de öğrendi. Altındağ Belediyesine bağlı kreşlerde öğrenim gören minikler ise Satranç Müzesi'nde keyifli anlar yaşadı.


Tarihe yolculuk


MTA Tabiat Tarihi Müzesi'nde uzaya yolculuk yapan, güneş sistemindeki gezegenleri yakından tanıyan, tek hücreli canlılardan insanlığa geçiş evrelerine şahit olan ve yüzyıllar önce yaşayan dinozorların iskeletlerini yakından gören Altındağlı gençler, gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 150'ye yakın hayvan ve bitki örneğinin, fosillerin, çeşitli canlılara ait iskeletlerin sergilendiği müze, gençlerin büyük ilgisini çekti.


Hem eğlendiler, hem öğrendiler


Altındağlı gençler, Ulus'taki 2'nci TBMM Cumhuriyet Müzesi'nde ise adeta zamanda yolculuğa çıktı. Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi'nde hızla gelişen iletişim teknolojisinin tarihi boyutunu gören Altındağlı gençler, bu gelişimi dokunarak, kullanarak ve uygulama yaparak öğrenme imkanı buldu. Altındağlı gençler, hem eğlendi, hem de öğrendi.


Minikler satranç müzesi'nde


Altındağ Belediyesine bağlı kreşlerde öğrenim gören minikler ise Satranç Müzesi'ni ziyaret etti. Minikler, 110 ülkeden 710 satranç takımının 4 ana tema üzerinde sergilendiği satranç müzesinde kültürel bir yolculuğa çıktı. Madagaskar'dan Şili'ye, Fransa'dan Kazakistan'a, Türkmenistan'dan Meksika'ya kadar 110 ülkeden temin edilen satranç takımlarını gören minikler, keyifli anlar yaşadı.


"Okula ve hayata hazırlıyoruz."


Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyelerinin günlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Gençler merkezde gönüllerince eğlensinler, ama bir yandan da öğrenmeyi ihmal etmesinler. Çünkü en güzel öğrenme eğlenerek öğrenme Eğlenmeden öğrenme olmaz. Gençlerimizi yaşlarına ve zevklerine uygun etkinliklerle eğlendirerek, hem okula hem de hayata hazırlıyoruz. Eğlenerek öğrenmelerini, hayattan keyif almalarını çok önemsiyoruz. Bu nedenle onlar için anlamlı ve verimli etkinlikler organize ettik. Altındağlı gençlerimizi her fırsatta müzelerle buluşturacağız. İnşallah Altındağ'da müzeye gitmeyen gencimiz kalmayacak" dedi.


Başkan Balcı tüm gençleri mahallelerinde bulunan Gençlik Merkezlerinden faydalanmaya çağırdı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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