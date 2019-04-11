Son Dakika Haberleri: Başkan Balcı'dan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Başkan Balcı'dan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

43 dakika önce

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 8-14 Nisan Polis Haftası kapsamında Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkan Balcı'dan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret, System.String[]
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 8-14 Nisan Polis Haftası kapsamında Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran'ı makamında ziyaret eden Başkan Balcı, "Milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda şehit düşmüş olan kahraman polislerimizi rahmetle anarken, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Balcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurulduğu günden yana edindiği bilgi ve tecrübelerin yanı sıra halkımızın güveni, desteği ve işbirliği sayesinde hizmet kalitesini her geçen gün artıran polis teşkilatımız, ülkemizin genelinde olduğu gibi Altındağ ilçemizde de huzurun ve güvenliğin temsilcisi olmuştur. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan polis teşkilatımızın daima yanında olacak, adım ve kararlarında kendilerini desteklemeye devam edeceğiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:11 Kaynak: İHA
Polis, Altındağ, Balcı, Güncel
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