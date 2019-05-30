Başkan Balcı'dan öğrencilere destek
1 saat önce
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla öğrencilerin üniversite sınavlarına daha rahat çalışabilmesi için 2 kütüphane ve 5 gençlik merkezi gece saat 24.00'e kadar açık kalacak.
Altındağ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:38 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Asım Balcı
'nın talimatıyla öğrencilerin üniversite sınavlarına daha rahat çalışabilmesi için 2 kütüphane ve 5 gençlik merkezi gece saat 24.00'e kadar açık kalacak.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla öğrencilerin üniversite sınavlarına daha rahat çalışabilmeleri için Ali Ersoy
ve Karapürçek
mahalle kütüphaneleri ile Özkent Akbilek Gençlik Merkezi, Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi, Cemil Meriç
Gençlik Merkezi, Piri Reis
Gençlik Merkezi ve Cahit Zarifoğlu
Gençlik Merkezi gece saat 24.00'e kadar açık kalacak. Uygulama sınavlara kadar devam edecek.
Altındağlı gençlerin daha rahat ve verimli ders çalışmaları için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Balcı, "Üniversite sınavına çok az bir zaman kaldı. Altındağlı gençlerin kalan zamanı daha iyi değerlendirmeleri ve son tekrarları yapmaları gerek. Gençlerimiz yeter ki çalışsın, başarsın. Biz kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Altındağlı gençlere belediye olarak her zaman destek vereceğiz. Onlardan gelen talepler bizim önceliklerimiz arasında. Umarım gençlerimiz sınavlardan başarılı sonuçlar elde eder. Allah şimdiden tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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