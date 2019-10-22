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Başkan Balcı: "Verdiğimiz sözleri tutacağız"

12 dakika önce

Altındağ Belediyesi, 2020 yılına ait tahmini bütçesini 399 milyon TL olarak belirledi.

Başkan Balcı:

Altındağ Belediyesi, 2020 yılına ait tahmini bütçesini 399 milyon TL olarak belirledi.


Altındağ Belediyesinin 2020 yılı tahmini bütçesi 399 milyon TL olarak belirlendi. Belirlenen tahmini bütçe, Altındağ Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde Belediye Meclisinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, 2020 yılı için belirlenen belediye bütçesi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. AK Parti'li, CHP'li ve MHP'li meclis üyelerine teşekkür eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, seçim döneminde verilen tüm sözlerin tutulacağını vurguladı.


"Çalışmaya devam edeceğiz"


"Altındağ Belediyesi olarak mali gücümüzün tamamına yakınını Altındağ'ın geleceği, özellikle Altındağlı çocukların geleceği için harcayacağız" diyen Başkan Asım Balcı, "Bizlere sandıkta büyük bir teveccüh gösteren Altındağlı hemşehrilerimize, verdiğimiz sözleri tutacağız. 'Söz verdiğimiz gibi' parolasıyla çıktığımız bu yolda, inancımızı yitirmeyecek, aynen söz verdiğimiz gibi, Altındağ için çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel ve daha yaşanılabilir Altındağ'ı el ele, hep birlikte oluşturacağız inşallah" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:41 Kaynak: İHA
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