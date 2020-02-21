Başkan Balcı'ya "Gönül" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Balcı'ya 'Gönül' ödülü - Son Dakika

Başkan Balcı'ya "Gönül" ödülü

7 saat önce

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya Türkiye Yardımsevenler Derneği tarafından "Gönül" ödülü verildi.

Başkan Balcı'ya

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya Türkiye Yardımsevenler Derneği tarafından "Gönül" ödülü verildi.


Türkiye Yardımsevenler Derneği'nin Vakıfbank Genel Müdürlüğünde düzenlenen 92'nci yıl kutlama ve ödül töreni, yardımseverliğiyle takdir kazanmış, yaptığı burs ve yardımlarla gönülleri fethetmiş pek çok önemli ismi bir araya getirdi. Başkan Asım Balcı da törende "Gönül" ödülü ile ödüllendirildi. Başkan Balcı, derneğe katkı sağlayan, yardımsever çalışmaları ile takdir toplayan kişilere verilen "Gönül" ödülünü Dernek Genel Başkanı Dilek Bayazıt'ın elinden aldı.


"İyi ki yardımseverler var"


Böylesine değerli ve önemli bir kurum tarafından ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı yaptığı kısa konuşmasında, gönülleri kazanmanın önemine değindi. Başkan Balcı, "Kimse kendisini yalnız hissetmesin diye var olan bu tarz kurumlar iyi ki varlar. İyi ki iyi insanlar var, iyi ki gönüllüler var, iyi ki yardımseverler var. İyi ki hepiniz varsınız. Yerel yönetimler olarak bizler de elimizden geldiği kadar yanınızdayız, destek vermeye hazırız" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
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