Başkan Balcıoğlu: "Çiçekleri görmez hale geldik" - Son Dakika

Başkan Balcıoğlu: "Çiçekleri görmez hale geldik"

09.12.2020 16:39
Başkan Balcıoğlu:

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Zoom programı üzerinden gerçekleştirilen 'Çiçek Yetiştiriciliği' etkinliğinde, "Sevgi diyerek yola çıktık, bu yüzden sevgiyi anlatmaya sevgiyi yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Zoom programı üzerinden gerçekleştirilen 'Çiçek Yetiştiriciliği' etkinliğinde, "Sevgi diyerek yola çıktık, bu yüzden sevgiyi anlatmaya sevgiyi yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve KMTSO işbirliği ile gerçekleştirilen 'Çiçek Yetiştiriciliği' eğitim programında konuşan KMTSO Başkanı Balcıoğlu, "Evimizde bizimle beraber olan ailenin birer ferdi olmuş çiçeklerimiz var. Biz çoğu zaman çiçekleri görmez hale geldik. Evimizde balkonumuz ve bahçemizde mutlaka bir çiçeği olan ve çiçeği seven bir toplum olan bizler, bunların artık varlığından haberdar bile olmamaya başladık. Çiçekler bize bir şeyler söylüyor ve anlatıyordu. Bugün insanlar maalesef artık az güler hale geldiler. Çünkü insanlar çiçeklerle artık haşır neşir olmadıklarından" dedi.

Ağaç ve çiçek yetiştiriciliğinin geçmişte daha önemli olduğunu hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Benim çocukluğum ve gençliğim yıllarında insanlar aldıkları kullandıkları yağ tenekelerini atmazlar, onlara çiçekler dikerdi. Ailenin diğer fertleri gibi onlarla ilgilenilir ve konuşulurdu. Sohbet eden insan huzur bulurdu. Sohbet edilen çiçek, çiçek açardı ve daha albenili olurdu. Bunlar bugün maalesef yok ve yağ tenekeleri yalnızca çöp tenekelerinde var ve bir şey için kullanılmaz hale geldi. Dolayısıyla da, huzursuz bir toplum hale geldik. Evdeki çiçekler bize biraz sevgi ile yaşam anlatıyorlar. Eğer onları dinlerseniz inanın ertesi gün hayatınız çok daha güzel olacak" ifadesini kullandı.

Daha sonra KSÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve KMTSO üyesi Dr. Öğretim Üyesi Şule Kısakürek ise süs bitkilerinin üretimi, sulama, budak ve gübreleme gibi konularda katılıcılara bilgiler sundu. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Balcıoğlu: Çiçekleri görmez hale geldik

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası, Sütçü İmam Üniversitesi, toplum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Balcıoğlu: 'Çiçekleri görmez hale geldik' - Son Dakika Ekonomi


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