Son Dakika Haberleri: Başkan Baran Çalışmaları Yerinde İnceledi

Başkan Baran Çalışmaları Yerinde İnceledi

42 dakika önce

Körfez Belediyesi Başkanı İsmail Baran, Yukarı Hereke'de hayata geçirilen taziye evi ve kuran kursunun inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Baran Çalışmaları Yerinde İnceledi, System.String[]
Körfez Belediyesi Başkanı İsmail Baran, Yukarı Hereke'de hayata geçirilen taziye evi ve kuran kursunun inşaatında incelemelerde bulundu.

Körfez Belediyesi Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte Yukarı Hereke mahallesine bağlı Karanlıkdere mevkiinde yapımı tamamlanan taziye evi ve kuran kursunda inceleme yaptı. Kaba inşaatın bittiği, iç düzenlemelerde bazı eksikliklerin kaldığı binayı inceleyen Başkan Baran, talimat vererek kalan işlerin de kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Başkan Baran'a inceleme sonrasında muhtar ve çevredeki vatandaşlar teşekkür etti. Başkan Baran, her bölgede vatandaşlardan gelen talep ve öneriler ile proje ürettiklerini belirterek, "Bölgemizdeki vatandaşlarımız ve sizlerin adına da muhtarımız böyle bir eksikliğin olduğunu dile getirdik. Biz gerekli talimatı verdik, arkadaşlarımız inceleme yaptı. Projenin tamamlanması ile birlikte kısa bir sürede de inşaatımızı tamamladık. Taziye evimiz özellikle önemli. Hem bölgede birlik ve beraberliğin sağlanacağı, sosyal etkinliklerin de düzenlenebileceği bir alan oldu. Sizlerin istekleri bizler için önemli" dedi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:46 Kaynak: İHA

Hereke, İsmail Baran, Körfez Belediyesi, Güncel
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