Son Dakika Haberleri: Başkan Baran Esnafla Bir Arada

Başkan Baran Esnafla Bir Arada

46 dakika önce

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Körfez'de güzel işler yaptıklarını belirten Başkan Baran, vatandaşın desteğinin en büyük etken olduğunu söyledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle ziyaretleri kapsamında haftanın ilk gününü Hereke'ye ayırdı. Aşağı Hereke'de ilk olarak esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Baran, vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbetinde, "Körfez ilçemizi hak ettiği konuma ulaştırmak, daha da yaşanabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalıştık" diyen Başkan İsmail Baran, "Göreve geldiğimizden bu yana vatandaşımızla birlikte nice güzel ve hayırlı işlere imza attık. Halkımızla el ele verdik, güçlerimizi birleştirdik. Bugünde çalışıyor, yarında çalışmaya ve büyük projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Körfez'i geleceğe hazırlarken, geçmişimizi de unutmadık ve tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkarttık. Hereke bunun en güzel örneklerinden birisi. Ortaya koyduğumuz her projemizi halkımızla birlikte veriyoruz. Spor salonları, kültür merkezleri ve sosyal yatırımlar ile ilçemizi adeta hizmetle kuşattık" dedi.

Başkan Baran daha sonra sırayla Kışladüzü ve Yukarı Hereke'de incelemelerde bulundu ve bölgede yapımı devam eden projeleri inceledi. Karanlıkdere mevkiinde yapımı devam eden Kur'an kursu ve taziye evini gezen Başkan Baran, "Bölgemiz için ihtiyaç olan bir projeydi. Tamamladık ve kısa süre içerisinde hizmete açacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:28 Kaynak: İHA

İsmail Baran, Körfez, Hereke, Yaşam
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