Son Dakika Haberleri: Başkan Baran Esnafları Ziyaret Etti

Başkan Baran Esnafları Ziyaret Etti

1 saat önce

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Barbaros Mahallesi'nde önce esnafı gezdi daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Baran Esnafları Ziyaret Etti, System.String[]
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Barbaros Mahallesi'nde önce esnafı gezdi daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Barbaros Mahallesi'nde esnafları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Her fırsatında vatandaşlarla bir araya geldiğini, mahallelerdeki projeleri de yerinde görerek incelediğini belirten Başkan İsmail Baran, "Bizlerin tek isteği, Körfez'i daha ileriye taşıyacak projeler üretmek. Bunları yaparken de sizlerin bizlere verdiği öneriler önemli. Körfez için 1-2 yıllık planlar yapmadık. Körfez'in geleceğini düşünerek adımlar attık. İlimtepe'de adeta yeni bir şehir kurulabilecek planlama yaptık. O bölgemizde TOKİ'nin bir çalışması var" dedi.

Başkan Baran, Körfez'deki turizmi canlandırmak adına da önemli adımlar attıklarını ve birçok restorasyon projesi ile tarihi değerleri gün yüzüne çıkarttıklarını belirtti. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:33 Kaynak: İHA

İsmail Baran, Barbaros Mahallesi, Körfez, Güncel
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