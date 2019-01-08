Son Dakika Haberleri: Başkan Baran Esnaflarla Bir Araya Geldi

Başkan Baran Esnaflarla Bir Araya Geldi

56 dakika önce

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Yukarı Hereke'de esnafları ziyaret etti.

Başkan Baran Esnaflarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Yukarı Hereke'de esnafları ziyaret etti.

Başkan İsmail Baran, Yukarı Hereke bölgesinde esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti. Görevlerinin Körfez'e en iyi şekilde hizmet etmek olduğuna vurgu yapan Başkan İsmail Baran, bu noktada Körfez'in huzur ve mutluluğu için gayret sarf ettiklerini belirtti. Yukarı Hereke Mahalle Muhtarı Yusuf Öner ile birlikte mahallede yapımı devam eden projeleri de gezen Başkan Baran, planlanan projeler üzerinde de fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Baran, "Hemşehrilerimizle istişareye büyük önem veriyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri, fikirleri bizim birinci önceliğimiz. Çünkü onlara hizmet etmek için buradayız. Belediyecilik zor olduğu kadar zevkli de bir iş. Çünkü halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımız için yapılan her güzel iş de bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

Huzur, İsmail Baran, Körfez, Hereke, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu

Son Dakika! Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:28:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Baran Esnaflarla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]