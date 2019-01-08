Başkan Baran Esnaflarla Bir Araya Geldi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Yukarı Hereke'de esnafları ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Yukarı Hereke'de esnafları ziyaret etti.



Başkan İsmail Baran, Yukarı Hereke bölgesinde esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti. Görevlerinin Körfez'e en iyi şekilde hizmet etmek olduğuna vurgu yapan Başkan İsmail Baran, bu noktada Körfez'in huzur ve mutluluğu için gayret sarf ettiklerini belirtti. Yukarı Hereke Mahalle Muhtarı Yusuf Öner ile birlikte mahallede yapımı devam eden projeleri de gezen Başkan Baran, planlanan projeler üzerinde de fikir alışverişinde bulundu.



Başkan Baran, "Hemşehrilerimizle istişareye büyük önem veriyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri, fikirleri bizim birinci önceliğimiz. Çünkü onlara hizmet etmek için buradayız. Belediyecilik zor olduğu kadar zevkli de bir iş. Çünkü halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımız için yapılan her güzel iş de bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. - KOCAELİ

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