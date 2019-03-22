Son Dakika Haberleri: Başkan Baran, Muhtarlarla Veda Yemeğinde Buluştu

Başkan Baran, Muhtarlarla Veda Yemeğinde Buluştu

32 dakika önce

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle muhtarları ile veda yemeği programında bir araya geldi.

Başkan Baran, Muhtarlarla Veda Yemeğinde Buluştu, System.String[]
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle muhtarları ile veda yemeği programında bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri ile dolacak olan görev süresinin son günlerinde veda ziyaretlerinde bulunuyor. Başkan Baran son oalrak mahalle muhtarlarını yemeğinde ağırladı. Bir otelde düzenlenen veda yemeğine Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Muhtarlıklar Müdürü Özcan Efe, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve mahalle muhtarları katıldı. Gerçekleşen veda yemeğinde konuşan Başkan Baran, "Şahsım için büyük bir sevda olan Körfez'e hizmet etmiş olmanın onur ve kıvancını yaşıyorum. Görev sürecimiz boyunca elimizden geldiği kadarıyla muhtarlarımızla birlikte olmaya, yol haritamızı birlikte belirlemeye, onlar ne isterse yapmaya özen gösterdik. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Muhtarların her anlamda toplumun konuşan dili olduğunu, yaptıkları hizmetleri çok anlamlı ve önemli bulduğunu söyleyen Başkan Baran, "Kentimizde insanımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına, bir olduk, doğruyu ve güzeli hayata geçirmek adına hep birlikte olduk. Her zaman söylüyorum muhtarlar bizim gören gözümüz, işiten kulağımız, elimiz ve ayağımız. Bu süreçte sayısız arkadaşımız tekrar aday oldular. Şahsım adına onlara başarılar diliyor, hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum. İnşallah seçimden sonra da bu birlikteliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin süreceğine inanıyorum" diye konuştu.

Yemekte katılımcılarla uzun uzun sohbet eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, program sonunda muhtarlara plaket takdiminde bulundu. Muhtarlar ise Körfez'e önemli hizmetler kazandıran Belediye Başkanı İsmail Baran'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:58 Kaynak: İHA

İsmail Baran, Körfez, Yaşam
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