Son Dakika Haberleri: Başkan Baran Yüzük Taktı, Nikah Kıydı

Başkan Baran Yüzük Taktı, Nikah Kıydı

39 dakika önce

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu önce Neslihan ile Aykut çiftinin nişan yüzüklerini taktı sonra da Tuğba ile Cenk çiftinin nikahını kıydı.

Başkan Baran Yüzük Taktı, Nikah Kıydı, System.String[]
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu önce Neslihan ile Aykut çiftinin nişan yüzüklerini taktı sonra da Tuğba ile Cenk çiftinin nikahını kıydı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonunun büyük kısmını gençlere ayırdı, bir ömür için evet diyecek olanların o mutlu anlarına ortak oldu. Başkan İsmail Baran, ilk olarak Körfez'de Ahmet Bayraktar'ın kızı Neslihan ile Aykut çiftinin nişan merasimine katıldı. Burada aile yakınları ile sohbet eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mutluluklar dileyerek genç çiftin nişan yüzüklerini kesti.

Başkan İsmail Baran daha sonra Körfezli gençlerin en mutlu olan nikah merasimlerine katıldı ve bazı çiftlerin de nikahını kıydı. Başkan Baran, Tuğba ile Cenk çiftinin de nikahını kıydı ve onlara bir ömür mutluluklar diledi. Başkan İsmail Baran, evlilik cüzdanlarını gelin hanıma takdim ederken, damada da 'itaat et, rahat et' tavsiyesinde bulundu. Genç çiftlere ayrıca Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:17 Kaynak: İHA

Ahmet Bayraktar, Körfez, İsmail Baran, Güncel
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