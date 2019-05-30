Başkan Başdeğirmen Alevi Bektaşi dedelerini ağırladı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Alevi Bektaşi Toplumunu temsilen dedeleri ağırladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Alevi Bektaşi Toplumunu temsilen dedeleri ağırladı.



Ziyarette konuşan Çünür Dedesi İbrahim Özdemir, "Başkanımıza bugün 'hayırlı uğurlu olsun' demeye geldik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk, taleplerimizi ilettik. Allah razı olsun, başkanımız bizleri gayet olumlu karşıladı. Görevi hayırlı uğurlu olsun. Isparta'mıza güzel hizmetler vereceğinize inanıyoruz. Başarılar diliyoruz, bizlerde hizmetlerinizde yardımcı olacağız"dedi.



"İsteklerinizi yerine getirmek için hazırız"



Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Başdeğirmen ise, "Sizlerle her zaman işbirliği, fikir birliği içinde çok zaman birlikte olduk. Geçmişten gelen iyi dostluklarımız var. Bundan sonrada isteklerinizi elimizden geldiğince, mümkün olduğunca yerine getirmek için bizlerde hazırız. Önümüzdeki 5 yıl verimli faydalı bir dönem olur. Alevi Bektaşi vatandaşlarımız adına yapılması gereken her hizmette varız, beraberiz" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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