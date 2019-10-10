Son Dakika Haberleri: Başkan Başdeğirmen'den 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Başdeğirmen'den 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

Başkan Başdeğirmen'den 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

49 dakika önce

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin mesaj yayımladı.

Başkan Başdeğirmen'den 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı Başdeğirmen mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatında askerlerimize üstün başarılar diliyor, görev alan Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Bu harekatla inanıyorum ki, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru yok olacak, ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen bertaraf edilecektir. Barış ve istikrarı sağlamak, huzur, kardeşlik, sınır güvenliğimiz ve bölge halkını terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatında Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - ISPARTA

Barış Pınarı Harekatı, Isparta, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
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