Son Dakika Haberleri: Başkan Başdeğirmen'den Isparta'ya bisiklet yolu sözü
Son Dakika Spor Haber

Başkan Başdeğirmen'den Isparta'ya bisiklet yolu sözü

1 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)-Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) arasında 5 kilometrelik bisiklet yolu oluşturulacağını açıkladı.

Başkan Başdeğirmen'den Isparta'ya bisiklet yolu sözü, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)-Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) arasında 5 kilometrelik bisiklet yolu oluşturulacağını açıkladı. Isparta Belediyesi Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Bisikletini kap-gel' etkinliği düzenledi. Bine yakın bisiklet sever Belediye önünde buluştu. Farkındalık oluşturma amaçlı etkinliğe Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Herkes İçin Spor Federasyonu ile Bisiklet Federasyonu destek verdi. Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Gençlik ve Spor Müdürü Murat Gevrek de bisiklet sürdü.


Bisiklet turu Valilik önünde son buldu.


Milletvekili Özel, burada yaptığı konuşmada insan için hareketli kalabilmenin en büyük ödül olduğunu söyledi. Milletvekili Özel, Başdeğirmen'den Isparta'da bisiklet parkurları yapılmasını istedi.


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, "Afyonkarahisar'da Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştük. Isparta'da bisiklet yolu yapacağız. Üniversite Batı Yerleşkesi'nden ITSO ekonomi kampüsüne kadar 5 kilometrelik bisiklet yolu yapacağız. Proje çalışmalarına hemen başlayacağız" diye müjde verdi. - ISPARTA

Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye sorusuna Rus Bakan'dan çarpıcı cevap: Komşularınızı seçemezsiniz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan dünyaya, Çin'in Uygur Türklerine baskısına karşı durma çağrısı TOKİ'nin ikinci indirim kampanyası başladı! Yüzde 22 indirim yapılacak Son Dakika: Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:27:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Başdeğirmen'den Isparta'ya bisiklet yolu sözü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]