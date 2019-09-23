Başkan Başdeğirmen'den Isparta'ya bisiklet yolu sözü

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)-Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) arasında 5 kilometrelik bisiklet yolu oluşturulacağını açıkladı. Isparta Belediyesi Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Bisikletini kap-gel' etkinliği düzenledi. Bine yakın bisiklet sever Belediye önünde buluştu. Farkındalık oluşturma amaçlı etkinliğe Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Herkes İçin Spor Federasyonu ile Bisiklet Federasyonu destek verdi. Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Gençlik ve Spor Müdürü Murat Gevrek de bisiklet sürdü.



Bisiklet turu Valilik önünde son buldu.



Milletvekili Özel, burada yaptığı konuşmada insan için hareketli kalabilmenin en büyük ödül olduğunu söyledi. Milletvekili Özel, Başdeğirmen'den Isparta'da bisiklet parkurları yapılmasını istedi.



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, "Afyonkarahisar'da Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştük. Isparta'da bisiklet yolu yapacağız. Üniversite Batı Yerleşkesi'nden ITSO ekonomi kampüsüne kadar 5 kilometrelik bisiklet yolu yapacağız. Proje çalışmalarına hemen başlayacağız" diye müjde verdi. - ISPARTA