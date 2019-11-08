Son Dakika Haberleri: Başkan Başdeğirmen'den Mevlid-i Nebi mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Başdeğirmen'den Mevlid-i Nebi mesajı

Başkan Başdeğirmen'den Mevlid-i Nebi mesajı

6 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Mevlid-i Nebi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Başdeğirmen'den Mevlid-i Nebi mesajı, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Mevlid-i Nebi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mesajında, " Mevlid Kandili, güzel ahlakın, adaletin, sevginin, hoşgörünün ve merhametin sembolü yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya gelişinin yıldönümünü ifade etmektedir. Peygamberimiz yaşayış tarzı, verdiği ilahi mesajlarla sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştirmiştir. Bizler de inanç ve kültür hayatımızın örnek şahsiyeti Peygamberimizi daha yakından tanımalı, verdiği mesajları gençlerimize tanıtarak özümsemelerini sağlamalıyız" dedi.


"Her sözü ve davranışı insanlığın ufkunu açan Peygamberimizin, bize kazandırdığı doğruluk, dürüstlük, kardeşlik, sevgi, dostluk, güven, samimiyet, tevazu, hoşgörü, sadakat vefa, haklının yanında yer alma, hak ve doğru olanı temsil etme, helal kazançlar sağlama gibi değerlere hem sosyal, hem de iş hayatımızda daha da işlerlik kazandırmalıyız. Ancak bu şekilde sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunabiliriz" diyen Başkan Başdeğirmen, "Bu mübarek günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın devam etmesini, Mevlid Kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların aşılmasını, kardeşlik bağlarımızın güçlenmesini ve yeni rahmet kapılarının açılmasını Yüce Rabbimizden diliyor, mesai arkadaşlarım ve hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Mevlid Kandili, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı: Bugün yeryüzü can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır
Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:35:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Başdeğirmen'den Mevlid-i Nebi mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]